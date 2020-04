Zeldzaam mooi: spelende walvissen aan de Franse zuidkust

Bij de kust van Marseille heeft een maritieme patrouille uitzonderlijke beelden kunnen maken. In het Parc national des Calanques, zo’n 15 kilometer ten zuiden van de Franse stad aan de Middellandse Zee, dook voor hun boot plots een koppel spelende walvissen op. Het ging om gewone vinvissen, een zeer grote walvissensoort, die 20 meter lang en 50 ton zwaar kan worden. Volgens de beheerder van het nationaal park is dat een erg zeldzaam fenomeen, te danken aan de weggevallen activiteit in de havenstad van wereldformaat.