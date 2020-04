Zomersolden uitgesteld naar augustus, Comeos bezorgd: "België is geen eiland, solden in buurlanden wél in juli"

De soldenperiode start niet op 1 juli, maar op 1 augustus dit jaar. Dat heeft minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) verteld in "De ochtend" op Radio 1. De beslissing komt er na overleg met Denis Ducarme (MR), minister van Middenstand. Door de coronacrisis vroegen meer dan 90 Belgische modespelers in een open brief om uitstel van de soldenperiode, zodat ze hun collecties met een volwaardige winstmarge kunnen verkopen, zonder oneerlijke concurrentie. Bij enkele grote ketens klonk er al ongenoegen over het voorstel. "Het was geen makkelijke beslissing, maar de vraag om duidelijkheid was groot", aldus Muylle. Kathy Bergen van Comeos, de handelsfederatie die grote ketens vertegenwoordigt, reageert: "België bevindt zich niet op een eiland, in buurlanden zijn het wel nog altijd solden in juli. Ik hoop maar dat we geen nadeel zullen ondervinden door de solden te verplaatsen."