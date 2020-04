Zorgpersoneel in Beringen krijgt opleiding van Artsen Zonder Grenzen: "Veel kunnen leren van collega's in Italië en Spanje"

"We leren de mensen vooral wat ze moeten doen als er een groot tekort is", legt Wiet Vandormael van Artsen zonder Grenzen uit. "We leren hen rationeel om te gaan met persoonlijk beschermingsmateriaal in een omgeving die gevaarlijk is voor de patiënt en verzorger. Wij hebben die ervaring zelf al kunnen opdoen bij onze collega's in Spanje, Italië en Hongkong."