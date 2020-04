Ook in Nederland verspreidt het coronavirus zich over woonzorgcentra: 40 procent van centra getroffen

De woonzorgcentra zijn net als in België al een maand in lockdown. Alleen zorgverleners mogen er binnen en buiten. Maar precies zij hebben de snelle verspreiding ongewild in de hand gewerkt. "Dat komt omdat er een groot gebrek is aan tests én vooral aan beschermingsmateriaal", zegt Van Poppel. Een studie bracht eergisteren aan het licht dat een kwart van de zorgverleners in de regio Nijmegen met het coronavirus is besmet. (lees voort onder quote en foto)