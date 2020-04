Apple en Google gaan samenwerken om Covid-19-besmettingen op te sporen

Met hun technologie willen Google en Apple contact tracing optimaliseren. Dat is een techniek waarbij je nagaat met wie iemand die besmet is met het coronavirus allemaal in contact is gekomen. In eerste instantie kan dat manueel: je vraagt een patiënt wie hij heeft gezien in de dagen voor de besmetting werd vastgesteld. Daarna bel je al die mensen op om te checken of zij symptomen hebben.