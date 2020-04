"Als je moedig in het leven staat, zal je deze catastrofe overleven": peptalk op Pasen van een priester in Bergamo

Hij wandelt op de stoep, ik op straat. "Weet je", zegt hij, "de mensen hier in Bergamo vieren Pasen niet dit jaar. Pasen is het feest van de verrijzenis van Christus. Wat hen nu raakt is zijn lijdensweg. Ze léven zijn kruisweg. Ze ondervinden zijn lijden aan den lijve, in hun eigen vlees en bloed, in hun families, in de pijn van hun overleden dierbaren. Bijna 5.000 in een maand."

Hij zwijgt even, kijkt mij aan: "Jij bent niet van hier hé?". Ik schud het hoofd, en vertel hem dat ik uit België kom, maar hier wel al een aantal jaar woon. We wandelen even verder in stilte. Dan zet hij zijn betoog verder: "Wie van ons is echt vrij? Wie heeft zijn leven echt onder controle?"