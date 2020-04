Brand bij steenkoolverwerkend bedrijf in de Gentse haven

De brand ontstond rond vanmiddag op de site van Coal Terminal, in de Gentse Haven. “We wilden in eerste instantie vermijden dat het vuur zou overslaan op de loods naast de constructie”, zegt Bjorn Bryon van brandweerzone centrum. “Dat is gelukt. Ondertussen is ook de laatste brandhaard geblust én hebben we alles onder controle.”

De brand veroorzaakte een grote rookpluim die van ver te zien was. Bij het incident raakte niemand gewond.