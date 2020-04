Paus Franciscus leidt processie voor Goede Vrijdag op leeg Sint-Pietersplein

De "Via Crucis" vindt normaal gezien plaats in het Colosseum, in de aanwezigheid van tienduizenden pelgrims.



Vrijdag droeg een tiental mensen om de beurt een kruis rond de obelisk in het midden van het Sint-Pietersplein, alvorens het naar het platform voor de basiliek te brengen en het aan de paus te overhandigen.

