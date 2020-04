Handgeschreven songtekst The Beatles voor 800.000 euro onder de hamer

Volgens Jason Watkins, de muziekspecialist van het veilinghuis Julien's Auctions, had schrijver en zanger Paul McCartney de zinnen haastig ergens opgekrabbeld en gebruikte hij die notities bij de opnames van het lied in 1968. "Zeer zeldzaam en waardevol", zei Watkins, "het is duidelijk een heel iconisch nummer dat bij veel mensen heel bekend is", zei Watkins.

Op de veiling werden meer dan 250 Beatles objecten verkocht. Een origineel vel van een drumtrommel met daarop het logo van The Beatles die werd gebruikt tijdens de eerste Noord-Amerikaanse tournee, leverde ongeveer 182.000 euro op. En een asbak die gebruikt werd door drummer Ringo Starr ging voor ongeveer 30.000 euro onder de hamer.

De veiling vond niet toevallig plaats precies 50 jaar nadat dat de legendarische Engelse band zijn split aangekondigd heeft.