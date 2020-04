"Houston we've had a problem": herbeleef "live" de reis van Apollo 13, precies 50 jaar geleden

Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat in de VS Apollo 13 vertrok, de missie die de derde landing op de maan had moeten opleveren, maar die door een ongeval aan boord bijna in een catastrofe eindigde. Om het jubileum te herdenken, biedt NASA de volledige reis in realtime aan met historische beelden, foto's en geluid.