Protest ontaardt in geweld in Anderlecht na dood van jongeman tijdens politieachtervolging, 57 relschoppers opgepakt

Zaterdagmiddag zijn tientallen jongeren samengekomen in de buurt van het metrostation Clemenceau en op het Raadsplein, aan het gemeentehuis van Anderlecht. Ze protesteerden er tegen de politie en dat is ontaard in relletjes waarbij de politie met stenen werd bekogeld. Er is sprake van minstens één gewonde.

Omdat samenscholingen momenteel verboden zijn, heeft de politie de betogers uiteengedreven. Daarbij is ook het waterkanon ingezet. De politie heeft in totaal 57 relschoppers opgepakt. Tijdens de relletjes gingen enkele jongeren er ook met een politiewapen vandoor. "Op een gegeven moment is een voertuig van ons omsingeld. Daar is uit gestolen, en er is onder meer een vuurwapen ontvreemd", zegt korpschef Patrick Evenepoel. Het is nog niet duidelijk of de daders al geïndentificeerd zijn en of het wapen al is teruggevonden.

Twee minderjarigen zijn wel al bij de jeugdrechter voorgeleid, een van de twee is geplaatst in een instelling. "Het gaat om de minderjarige die ter beschikking was gesteld voor gewapende weerspannigheid in groep, verboden wapendracht en voor het niet-respecteren van de lockdownmaatregelen”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “De tweede minderjarige, die verdacht wordt van brandstichting, is vrijgelaten door de jeugdrechter.”

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: