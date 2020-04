Kan de gezamenlijke strijd tegen het coronavirus leiden tot een wereldwijde wapenstilstand?

De maand maart was de minst dodelijke in Syrië sinds het begin van de burgeroorlog in 2011. De belangrijkste reden daarvoor is het staakt-het-vuren in de provincie Idlib, het laatste grote bolwerk van de Syrische rebellen, in het noordwesten van Syrië. Dat bestand werd op 5 maart afgekondigd door president Poetin en president Erdogan, die tegengestelde partijen steunen in de Syrische burgeroorlog.

Door het akkoord bleven de vliegtuigen grotendeels aan de grond en kwam het vaak niet verder dan gevechten met lichte wapens. Ook heeft Turkije wegens de uitbraak van het coronavirus zijn troepenbeweging in het noorden van Syrië grotendeels ingeperkt.

Toch is er nog geen nationaal staakt-het-vuren van kracht en dat is volgens de VN wel nodig om het virus te bestrijden. In Syrië zijn er tot nu toe 19 coronabesmettingen vastgesteld. Het virus zou Idlib nog niet hebben bereikt.