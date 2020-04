Liveblog - Alle bewoners en personeelsleden woonzorgcentra zullen komende weken worden getest

Het is de bedoeling dat alle bewoners én het personeel van de woonzorgcentra de komende weken worden getest. Dat bevestigt Karine Moykens, de voorzitter van de taskforce zorg. "Maandag krijgen we 2.000 testen van minister Philippe De Backer. Daar zullen er elke dag bijkomen, in een licht stijgend aantal", zegt ze in "Het Journaal". "Wij zullen die niet enkel inzetten in de woonzorgcentra, maar ook in de sector personen met een handicap, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de revalidatiecentra."

Iedereen testen wordt wel een werk van lange adem. "We zijn nu in het kaart aan het brengen hoeveel testen we exact nodig zullen hebben."

De afgelopen dagen werd er in 85 woonzorgcentra al getest: 55 centra waar er al besmettingen waren en 30 willekeurige. Uit een belronde van VRT NWS blijkt dat sommige centra al resultaten hebben, maar het zal tot woensdag duren eer er zicht is op het totale plaatje. In totaal zijn er ruim 800 woonzorgcentra.