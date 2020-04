Moskouse ziekenhuizen bereiken limiet: "In Moskou is zorg goed, maar in de rest van het land grote problemen mogelijk"

"In Moskou is de gezondheidszorg van hoge kwaliteit, maar in de rest van het land is dat heel wat minder. Bij een grotere epidemie dan nu zouden daar grote problemen kunnen komen", zegt Groot Koerkamp. "In de laatste 20 jaar is het aantal ziekenhuizen in het hele land gehalveerd. Daardoor is natuurlijk de opnamecapaciteit sterk teruggelopen."