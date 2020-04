Na de paashaas en de paasklokken, hoe gaat het met Sinterklaas in coronatijden?

Maar hoe zit het dan met die andere kindervriend, Sinterklaas? Hij behoort door zijn hoge leeftijd toch tot een risicogroep en woont bovendien in Spanje, een van de landen die het zwaarst getroffen is door het coronavirus. Ook de 7-jarige Finn maakte zich zorgen. "Ik hoor dat er in Spanje nog meer mensen ziek zijn. Gaat Sinterklaas ook ziek worden dan? En gaat die dan dood gaan?"

Hij stelde zijn vragen aan dé expert ter zake: Marc Van Ranst. En die vatte de koe meteen bij de horens. Hij nam contact op met zijn Spaanse collega "Dr. Javierologica", die Sinterklaas heel goed kent. "Sinterklaas is gezond en wel", is het verlossende antwoord. En hij neemt duidelijk zijn voorzorgen. Hij heeft zich afgezonderd op de eerste verdieping van zijn kasteel en ontvangt al een maand geen bezoekers. Kookpieten sturen zijn maaltijden via een keukenliftje naar boven en hij houdt via Skype meermaals per dag contact met Zwarte Piet.

De speelgoedproductie voor 6 december is intussen al gestart en alles verloopt volgens schema. "Al lijken er wel wat tekorten bij de verkleedmaskers, maar dat zou volgens de Sint binnenkort wel in orde komen." Finn en alle andere kinderen kunnen dus op beide oren slapen...