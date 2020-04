"Stairway to heaven" opnieuw op 1 in de Classics 1000 van Radio 1

Er staan dit jaar 479 unieke artiesten in de lijst. The Beatles staan er het vaakst in, met 25 noteringen, gevolgd door David Bowie met 19 en Bruce Springsteen, Neil Young en The Rolling Stones met 15 noteringen.

Jacques Brel is de meest aanwezige Belg, met 8 nummers. 7 noteringen voor Boudewijn de Groot, de meest aanwezige Nederlander en 4 noteringen voor Raymond van het Groenewoud, de meest aanwezige Vlaamse artiest. "Mia"van Gorki is de hoogste Nederlandstalige notering, op 9.

Er zijn 412 stijgers, 400 dalers, 3 ex-aequo's en 185 nieuwkomers, waarvan 140 een re-entry zijn. Hoogste nieuwkomer is "You'll never walk alone" van Gerry and the Pacemakers, de hoogste re-entry is "Closing time" van Tom Waits. Het populairste Classics-decennium is de jaren 70, met 290 nummers.