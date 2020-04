Superkern keurt "financiële bazooka" goed: buffer van 50 miljard voor bedrijven in coronamoeilijkheden

Op het uitgebreide kernkabinet is ook afgesproken de degressiviteit van de werkloosheiduitkeringen te bevriezen. Over sommige andere maatregelen, zoals ingrepen rond overuren in essentiële sectoren en studentenarbeid, is nog geen beslissing genomen omdat die moeilijk loggen bij bepaalde partijen. Volgens het kabinet van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) is er nog niets beslist en is het "te vroeg om te communiceren".

Over de invoering van een coronapremie voor wie aan de slag blijft, is vandaag niet gesproken. Volgens verschillende bronnen stond het zelfs niet op de agenda.