Tussen ebola en corona: Congo van de ene epidemie in de andere

Dat de ebola-epidemie niet is beëindigd, valt op een slecht moment. IN de regio had men gehoopt dat tenminste deze zware last van hun schouders zou vallen. De provincie Noord-Kivu wordt ook nog eens geplaagd door een grote onveiligheid, die de humanitaire nood alleen maar groter maakt. Het is al een wonder dat er nog relatief weinig doden zijn gevallen door ebola. Bovendien heerst er in Congo ook een uitbraak van mazelen. Die epidemie heeft al 6.000 doden geëist.

Maar natuurlijk is de grote storm nog op komst. De corona-pandemie is stilaan in Congo aan het neerstrijken. De meeste slachtoffers zijn er in de hoofdstad Kinshasa en in enkele kleinere steden. Congo telt nu 223 besmettingen en 20 doden. Ook in de streek van Beni is er een geval bevestigd. De Wereldgezondheidsorganisatie wil uit dit voorval lessen trekken voor de bestrijding van de corona-epidemie. "Een exitstrategie is maar mogelijk als je helemaal zeker bent dat alles achter de rug is", zegt topman Michael Ryan.