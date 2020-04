"Typhoid Mary": het tragische verhaal van "superverspreider" Mary Mallon

Soper is een gezondheidsexpert die in opdracht van de staat New York regelmatig uitbraken van ziektes onderzoekt, met name die van buiktyfus. In 1906 alleen al zijn meer dan 600 mensen in New York aan de gevolgen van die infectie bezweken. Soper heeft hierdoor veel ervaring en richt zijn aandacht in Oyster Bay meteen op Mary Mallon, een vrouw die een poosje als kok in dienst was in de zomerresidentie van de rijke bankiersfamilie en die intussen met de noorderzon is vertrokken.