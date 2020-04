Uiterst scherpe nieuwe beelden tonen fijne draden van heet plasma in de atmosfeer van de zon

"Deze nieuwe HI-C-beelden geven ons een opmerkelijk inzicht in de atmosfeer van de zon. Samen met de nu lopende missies zoals Parker en SolO, zal deze vloot van in de ruimte gebaseerde instrumenten in de nabije toekomst de dynamische buitenste laag van de zon in een volledig nieuw licht aan ons tonen", zei doctor Amy Weinbarger, de hoofdonderzoeker van het MSFC-team van de NASA.



"Dit is een fascinerende ontdekking die ons informatie kan verschaffen waardoor we het stromen van energie door de lagen van de zon en uiteindelijk naar de aarde zelf toe, beter zouden kunnen begrijpen. Dat is uiterst belangrijk als we het gedrag van de ster die ons leven geeft in een model willen vatten en voorspellen", voegde doctor Tom Williams daar aan toe. Williams is een postdoctoraal onderzoeker aan UCLan die gewerkt heeft aan de data van Hi-C.

De studie van het internationaal team is gepubliceerd in het Astrophysical Journal. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Central Lancashire.