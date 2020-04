Herbekijk de "Vranckx"-reportage "Soldaten aan de schoolpoort". Kinderen die naar school gaan in Kaapstad, doen dat op gevaar van eigen leven. Het geweld van gewapende bendes maakt jonge slachtoffers. Het is zelfs zo ver gekomen dat kinderen zelf wapens dragen. De overheid heeft het leger ingezet. Het is nog maar de vraag of de soldaten het geweld kunnen stoppen.