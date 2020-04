Twintigtal bedrijven op bevel gesloten omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen houden 

"De inspecteurs zijn langs geweest bij ruim 400 bedrijven in totaal", zegt minister Muylle. "Bij twee derde van die gecontroleerde bedrijven, gebeurde dat na een klacht". Het zijn dan bijvoorbeeld werknemers of vakbonden die geklaagd hadden dat de regels overtreden werden.

Maar de minister beschikt ook over een checklist om bedrijven bij wijze van spreken op afstand al te controleren. "Dat hebben we bij ruim 850 bedrijven gedaan", zegt Muylle. "Bij een deel daarvan hebben de inspecteurs een extra controle op de werkvloer zelf uitgevoerd omdat bij de bedrijven op basis van de checklist een vermoeden was dat de regels overtreden zouden zijn."

Die bedrijven worden ook meegerekend in het totale aantal van de ruim 400 gecontroleerde bedrijven en vormen dus het andere één derde deel.