Ziekenhuisarts slaakt noodkreet over slechte mondmaskers: "Geef ons degelijk materiaal, in ons en uw eigen belang"

"Ik ben arts-specialist in opleiding (op de werkvloer beter bekend als "de assistent")", schrijft ze. "Dat is een volwaardige basisarts die zich nog volop toelegt op het bekomen van meer specialistische kennis in een bepaalde tak van de geneeskunde."

"Zoals al onze collega’s zijn ook wij opgeroepen om mee te draaien op de Covid-19-afdelingen. Dat is niet altijd evident als u eigenlijk bent opgeleid om te opereren in de neus-keel-oorkunde of bij hersenaandoeningen. Maar we doen ons best."