Bakkerij van UZ Leuven tijdelijk gesloten na vondst van muizen

De bakkerij van het UZ Leuven op campus Gasthuisberg is tijdelijk gesloten na de vondst van enkele muizen in de voorraadkamer. De bakkersafdeling wordt gepoetst in afwachting van een controle door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Voor de levering van brood wijkt het universitaire ziekenhuis uit naar bakkerijen in de wijde omgeving rond Leuven.