Bangladesh executeert moordenaar van stichter van het land

De 69-jarige Abdul Majed werd om middernacht geëxecuteerd in de gevangenis van de hoofdstad Dhaka. Majed werd pas dinsdagochtend opgepakt. De voormalige legerofficier was voortvluchtig sinds zijn veroordeling tot de doodstraf in 1998. Hij verbleef meer dan 20 jaar in India en keerde onlangs terug naar huis.

Majed werd samen met veertien anderen schuldig bevonden voor de moord op Mujibur Rahman (foto). Die leidde Bangladesh in de onafhankelijkheidsoorlog van 1971. Hij werd vier jaar later met een groot deel van zijn familie vermoord door een groep ontevreden legerofficieren in een staatsgreep die de verkozen regering ten val bracht.

De moordenaars werden niet vervolgd door de eerstvolgende regeringen. Pas nadat de oudste dochter van Mujibur Rahman eerste minister werd in 1996, werd er een strafzaak geopend. Vijf van de vijftien oorspronkelijke veroordeelden werden in 2010 al geëxecuteerd. Zeven anderen vluchtten naar het buitenland. Majed was er daar één van, hij keerde onlangs terug vanuit buurland India. Na zijn arrestatie eerder deze week had hij nog gratie gevraagd aan de huidige president van Bangladesh, maar die ging niet op dat verzoek in.