Nog nooit zoveel Belgische nummers in De Zwaarste Lijst van Studio Brussel, Metallica opnieuw op één

In de top tien vinden we vier Belgen. Channel Zero komt met "Black Fuel" de top 3 binnen, als hoogst genoteerde Belg op plaats 2. Amenra is met "A Solitary Reign" - van plaats 36 naar plaats 7 - de hoogste stijger in De Zwaarste Lijst. Brutus komt de top 10 binnen met "All Along", van plaats 18 naar plaats 8. Het nummer stond in 2017 voor het eerst in de lijst op plaats 60. Steak Number Eight gaat van plaats 11 naar plaats 10 met "The Sea is Dying".