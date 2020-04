Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen: "Zonder vaccin contact met ouderen mijden tot eind dit jaar"

"Het lijkt me wel moeilijk om grootouders zo lang niet te zien. Dat lijkt me heel moeilijk in de praktijk te brengen", zegt Van Ranst. "Zieke kinderen bij grootouders brengen, zullen we wellicht nooit nog doen. Maar als we nu allemaal ons best doen om de maatregelen na te leven, kunnen we voor een exit-strategie gaan, waardoor er meer mogelijk zal zijn dan nu. Misschien is het een optie om grootouders te bezoeken met een mondmasker."