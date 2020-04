Totaal dodental in de VS staat nu op meer dan 20.000, oorlogswet zorgt voor productie van 39 miljoen mondmaskers 

Er zijn de afgelopen dag 1.920 nieuwe overlijdens aan het coronavirus gemeld in de Verenigde Staten, dat is een iets kleinere stijging dan de dagen voordien. Het is nog koffiedik kijken of de Amerikaanse piek daarmee in zicht komt.

In de Verenigde Staten zijn er volgens de cijfers van de John Hopkins universiteit nu meer dan 20.000 mensen overleden aan het coronavirus, en New York blijft de zwaarst getroffen staat. Gisteren al klom het aantal overlijdens aan het virus in de Verenigde Staten tot boven het Italiaanse dodentol, geen enkel land ter wereld heeft meer coronadoden te betreuren. Er zijn nu ook al bijna 530.000 vastgestelde besmettingen.