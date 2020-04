Liveblog - West-Vlaamse gouverneur: "Begrijp niet dat mensen nog samenkomen in tuin, barbecue met 30 personen ontruimd"

In ons land zijn er tot nog toe 3.600 doden aan het coronavirus geteld. Dat is een stuk meer dan in andere landen, zoals in Nederland. "Maar elk land telt anders", zegt wetenschapsjournalist Koen Wauters in "Het Journaal". "In Nederland kijken ze enkel naar bevestigde coronapatiënten die sterven. In ons land tellen ze ook de vermoedelijke gevallen mee."

Als we in ons land enkel naar de bevestigde gevallen kijken, dan staat de teller op 1.954. Een stuk minder dan de 2.737 in Nederland. Alleen zijn ze wel met meer in Nederland. Als je het bekijkt per miljoen inwoners dan zijn er in ons land 170 doden per miljoen inwoners, in Nederland 158. "Maar de epidemie is nog volop bezig, in ons land én in Nederland en dus is het moeilijk om te vergelijken. Het is ook geen wedstrijd."