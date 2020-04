Meer meldingen over mensen die coronamaatregelen schenden: "Als we niet opletten, gaan we naar lockdown in Wuhan-stijl"

"Er zijn ongelofelijk veel mensen die hun best doen, maar een beperkt aantal mensen kan het voor de hele hoop verpesten", zegt Van Ranst vandaag. "Dit alles gaan we zien in het aantal nieuwe opnames binnen een paar dagen en dat willen we niet. Wanneer we deze maatregelen niet naleven, is de kans groot dat we naar een lockdown in Wuhan-stijl gaan: enkel nog naar buiten voor boodschappen, niet meer sporten en enkel de essentiële sectoren kunnen aan het werk. Als we de curve niet verder naar beneden krijgen, zitten we daar dicht tegen. Dat beseffen veel mensen niet."