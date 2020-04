Aantal nieuwe ziekenhuisopnames in Nederland en België neemt af: andere aanpak leidt toch tot vergelijkbare resultaten

Betekent dat dat België best wat minder streng had kunnen zijn? Gezondheidsinstituut Sciensano zegt van niet. "De maatregelen zijn genomen op basis van wetenschappelijk advies," aldus woordvoerder Lieke Vervoort. "Wij zijn dus niet van mening dat die te streng zijn."

Tijdens de persconferentie van maandag 13 april zei viroloog Steven van Gucht dat het belangrijk is ook de komende weken juist de Belgische maatregelen goed op te volgen. "We merken aan de cijfers dat dit werkt, dus dit moeten we nog even blijven volhouden."

Van Gucht merkte ook op dat een nieuwe piek zou kunnen plaatsvinden als we de maatregelen te snel loslaten. Die zou wel pas zo'n twee weken later zichtbaar zijn in de cijfers.