"Het kon elke kant op gaan": Britse premier Boris Johnson openhartig over coronabesmetting in videoboodschap

In de rest van de videoboodschap breekt hij herhaaldelijk een lans voor de National Health Service of NHS, de publieke gezondheidszorg van het Verenigd Koninkrijk. "We boeken vooruitgang in deze nationale strijd omdat de Britse bevolking een menselijk schild heeft gevormd rond de grootste troef van dit land: onze National Health Service", zegt hij onder meer.

"We begrepen en we hebben beslist dat als we onze NHS veilig konden stellen, dat als we konden voorkomen dat onze NHS zou bezwijken, dat we dan niet konden worden verslagen en dat dit land samen de rug zou rechten en deze uitdaging zou overstijgen zoals we ook in het verleden zoveel uitdagingen hebben overstegen."