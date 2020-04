Regering keurt ambitieus vervoersplan NMBS goed: "Maar vandaag moeten we van dag tot dag leven"

"Ik denk dat we vandaag allemaal van dag tot dag moeten leven en realistisch moeten zijn", reageert Sophie Dutordoir aan VRT NWS. Ze wijst op de impact van de huidige coronacrisis, waardoor de NMBS vandaag maar 90.000 in plaats van 900.000 reizigers per dag vervoert. "We gaan dat allemaal evalueren in functie van hoe dit land eruitziet: wie er mag gaan werken, wie er kan gaan werken en hoe de situatie eruitziet in december 2020.

"In elk geval blijft het onze ambitie om met de trein een zeer belangrijke rol te blijven spelen, zowel voor het economische België als voor het sociale België." Maar voorlopig kijkt de spoorbaas niet te ver vooruit. "Wij zullen klaarstaan voor elk scenario, maar alles hangt af van de situatie waarin het land zich op dat ogenblik bevindt." Het vervoersplan herbekijken wil ze niet, "want dit plan is nog altijd onze ambitie".