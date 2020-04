Als er een dag is dat gelovigen naar de kerk gaan, dan is het vandaag, Pasen. Door de coronamaatregelen kan dat dit jaar niet. Sommige mensen houden daarom thuis een viering. "Het Journaal" mocht langsgaan bij de familie Depoortere in Roeselare (zie video bovenaan), waar vader, moeder en de vier kinderen een bezinningsmoment hielden in de tuin.