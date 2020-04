Tsjernobyl-brand bereikt nu ook het Rode Bos, een van de meest radioactief vervuilde plaatsen ter wereld

In de buurt van de kerncentrale van Tsjernobyl, in Oekraïne, staat nu ook het Rode Bos in brand. Dat is een van de meest radioactief vervuilde plaatsen ter wereld. De brand zou intussen ook enkele gebouwen van de kerncentrale zelf bereikt hebben. Gisteren gaf de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA nog satellietfoto’s vrij van de bosbranden. Daarop is duidelijk te zien hoe grote rookpluimen boven de site zweven waar in 1986 de grootste kernramp ooit plaatsvond.