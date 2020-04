"Sieg Heil" tegen politie en "fuck UGent": professor en assistent excuseren zich na uit de hand gelopen livestream

Ondertussen hebben de professor en de assistent zich geëxcuseerd. "We beseffen dat onze uitspraken ongepast zijn. We willen ons excuseren bij iedereen die zich hierdoor gekwetst voelt, bij onze collega's van de UGent en bij onze studenten", zeggen ze in een schriftelijke mededeling aan VRT NWS. "Bovenal willen we ons excuseren bij iedereen die zich inzet om deze desastreuze corona-epidemie onder controle te krijgen. Zowel het verplegend personeel als de politie doen elke dag hun uiterste best om mensenlevens te redden."