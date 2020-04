Geen paaseierenraap door corona? Gezinsbond bedenkt virtueel paasspel als alternatief

De Gezinsbond heeft een virtueel paasspel bedacht waarbij gezinnen het tegen elkaar opnemen. Via de smartphone krijgen ze opdrachten en van het resultaat moeten ze telkens een foto naar de jury doorsturen. Het spel komt dit jaar in de plaats van de paaseierenraap en iedereen mag meedoen, ook niet-leden. Dat kan vandaag en ook morgen nog. "Het Journaal" ging kijken bij de familie Guns in Olsene (zie video bovenaan).