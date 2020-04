Vlaams minister van Jeugd en Brussel Benjamin Dalle veroordeelt rellen in Anderlecht, honderd mensen opgepakt

Het geweld in Anderlecht kwam er naar aanleiding van de dood van een jongeman, vrijdagavond. Tijdens diens vlucht voor een coronacontrole botste hij frontaal op een politievoertuig. "Een familielid van Adil heeft net ook opgeroepen om dit soort zaken niet te doen", zegt Dalle nog. "Hij wil daarmee zeggen dat het geen moment voor geweld of rellen is, maar een moment voor rouw voor de familie."

"Ten aanzien van de jongeren is de boodschap heel duidelijk: respecteer de politie, respecteer de regels", aldus Dalle. "Maar ik vind dat we als politici ook moeten bekijken hoe we met kwetsbare jongeren in het algemeen kunnen omgaan in deze crisis. Want zij hebben het vandaag uitzonderlijk moeilijk." De minister verwijst hier naar de strenge regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Lees verder onder de Facebookpost van Dalle.