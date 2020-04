Verpleegkundigen komen woonzorgcentrum in Kortrijk te hulp: "Psychische belasting voor personeel is groot"

In de woon-zorgcentra leidt de coronabesmetting tot nog meer arbeidsdruk en een totaal andere manier van werken. Er is beloofd dat de ziekenhuizen ervaren verpleegkundigen gaan sturen naar de rustoorden. Hier en daar gebeurt dat al. Het Algemeen Ziekenhuis Groeninge in Kortrijk springt bijvoorbeeld bij in woonzorgcentrum De Ruyschaert. "Het Journaal" ging daar een kijkje nemen (zie video bovenaan).