Antwerpse stadsgids Tanguy Ottomer wil "olifantenbrug" van wereldtentoonstelling in Antwerpen weer opbouwen

Ottomer heeft al heel wat opzoekingswerk verricht over hoe de brug er precies uitzag, onder andere in het Felixarchief van de stad. Maar wie nog meer over de brug weet, mag dat altijd laten weten: "Er zijn altijd nog kleine details, foto's die mensen misschien nog geërfd hebben van hun grootouders bijvoorbeeld. Die kunnen helpen om de brug zo correct mogelijk na te bouwen."

Daarnaast hoopt hij ook sponsors te vinden: "Het zou prachtig zijn als 12 Belgische bedrijven elk een olifant zouden sponsoren." Want hij heeft ook al een idee waar ze zouden kunnen komen: "Op het zuid bij het uitrijden van de stad aan de Kolonel Silvertoplaan. Dat is nu maar een triestige brug, vind ik. Die zouden we dan kunnen opvrolijken met 12 kunstwerken."

Wie wil helpen kan Tanguy Ottomer via deze link contacteren.