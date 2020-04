Bart De Wever (N-VA): "Het spijt me dat advertentie over "niet handhaven" verkeerd beeld heeft opgeleverd, mea culpa"

De Antwerpse burgemeester zegt dat de meeste mensen hun best doen om de coronamaatregelen te respecteren. "Ik weet dat het gisteren en op paaszaterdag niet goed was, maar ik vraag ook een beetje begrip voor het feit dat dit een stad is van 500.000 mensen", aldus De Wever, die erop wijst dat veel van zijn stadsgenoten in kleine appartementen wonen, vaak met kinderen, vaak arm en slecht behuisd zijn. Dan is het niet evident om voldoende afstand te bewaren, betoogt hij.

"Als je met heel veel volk op een kleine kluit woont, krijg je soms beelden die je niet wil zien", geeft De Wever toe. In de marge toont hij enig begrip voor wat afgelopen weekend in Anderlecht is gebeurd. "Ik heb geen enkel begrip voor relschoppers - laat daar geen twijfel over bestaan - maar die mensen maken deel uit van onze samenleving. De problemen die zij stellen, zijn ook onze problemen en die gaan niet verdwijnen of weggetoverd worden. Mensen die dat beweren, zijn charlatans."