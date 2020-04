Brusselse thuisverpleegster (70) blijft doorwerken tegen corona ondanks leeftijd

De Brusselse thuisverpleegster was van plan om rustig af te bouwen, maar ze is nu weer voltijds aan het werk in Schaarbeek, Sint-Joost en Evere. "Ik was eigenlijk op vakantie, en dacht erna halftijds te gaan werken. Maar toen was er de coronacrisis, en intussen werk ik zeven dagen op zeven. Het is zeker zwaarder dan anders. Ook omdat patiënten erg bang zijn geworden. Ze kijken constant of je wel een masker op hebt of handschoenen draagt." Ook de parkeerproblemen zijn enorm, merkt ze. "Alle auto's staan stil in Brussel. Veel mensen zijn thuis en je hoeft geen parkeergeld meer te betalen. Dat maakt het erg moeilijk", vertelt Manja.