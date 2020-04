CEO luchthaven Deurne: "Ook in de lucht enkel essentiële verplaatsingen"

De luchthaven van Antwerpen is in deze coronatijden beperkt geopend, van 8 uur tot 18 uur, in plaats van van 6.30 uur tot 23 uur. "De vliegtuigen die je nog ziet landen of opstijgen, zijn dikwijls vluchten van de politie of van de overheid, hospitaalvluchten die organen vervoeren voor transplantie, allemaal essentiële vluchten dus", laat de CEO nog weten. "In de statistieken die ik tot nu toe al gezien heb, zijn dat 5 tot 10 vluchten per dag in kleinere toestellen.

De grote passagierstoestellen staan allemaal aan de grond, verzegeld met covers tegen vervuiling, regen en wind."