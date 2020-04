Minister De Crem na hoge aantal inbreuken: "Kom niet samen, niet in de privésfeer, niet in het weekend"

De minister stelt ook vast dat de samenscholingen zich verplaatsen van de straat (het openbare leven zeg maar) naar privésituaties. Mensen komen samen met vrienden in de tuin of binnen in huis. "We leven niet in een politiestaat, maar we kunnen niet anders dan de mensen informeren en wanneer het niet lukt, moeten we gaan optreden", waarschuwt De Crem.

"We vinden het jammer dat het moet gebeuren, maar een beboeting zal niet anders kunnen om het mogelijk te maken dat zoveel mensen de regels alsnog respecteren." Hij doet dan ook een oproep naar de bevolking, en in het bijzonder naar de jongeren om niet samen te komen: "Doe het niet, ook niet in de privésfeer en ook niet in het weekend."



De Crem gaf ook aan dat woensdag wellicht zal beslist worden om de coronamaatregelen te verlengen, een verstrenging ziet hij niet gebeuren. Maar als er binnen een of twee weken opnieuw een toename komt van het aantal ziekenhuisopnames omdat de maatregelen nu niet nageleefd worden, "dan moeten we misschien nog naar sterkere maatregelen gaan".

"Nogmaals: respecteer de maatregelen en dan kunnen we wellicht geleidelijk opnieuw naar een genormaliseerd samenleven gaan. Indien dat niet gebeurt, moeten we jammer genoeg optreden."

Bekijk de reportage uit "Het journaal" over het aantal overtredingen: