Drukke tijden voor afvalophalers: tot 40% meer afval buitengezet 

Bij Igean, in de Antwerpse rand, merken ze dat de rondes van de ophalers veel langer duren dan normaal. "Het is voornamelijk groenafval", zegt Bieke Van Baelen van Igean: "Het is natuurlijk de periode van het jaar dat mensen sowieso meer in de tuin werken en dat zal nu nog meer zijn met de paasvakantie ook. Maar daarnaast zien we ook meer restafval. We zitten met het fenomeen van opgeruimde kelders, zolders en kasten en dat is traditioneel meer restafval dat mensen aanbieden."



De heropening van de recyclageparken vorige week verliep in de provincie Antwerpen zonder grote problemen. In de stad Antwerpen blijven die parken wel nog gewoon dicht.