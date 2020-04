Heropstart van de economie in de VS vanaf begin mei? Viroloog Fauci: "Zal staat per staat, stapsgewijs gebeuren"

Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in het verschiet in november dit jaar, vragen vele Amerikanen zich nu al af of ze wel fysiek naar de stembureaus zullen kunnen gaan. Fauci hoopt dat dat kan en gelooft dat, als de stapjes naar het normale leven gradueel gebeuren, de kans groot is dat het zal lukken.

"Maar - en ik wil niet de pessimistische persoon zijn - er is altijd de mogelijkheid dat we in de volgende herfst, en het begin van de winter, een opleving kunnen zien", aldus Fauci. In dat geval is massaal naar de stembus trekken natuurlijk niet zo'n goed idee. De viroloog is er wel van overtuigd dat de Verenigde Staten bij een eventuele tweede golf veel geleerd zullen hebben van de huidige crisis, en dat ze volgende keer sneller en efficiënter zullen kunnen optreden tegen het virus.