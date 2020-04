Groene buffer tussen woonzone en industriezone van Gentse haven is bijna klaar

"We zijn in de Gentse kanaalzone al een hele tijd bezig met het realiseren van koppelingsgebieden, ofwel groene buffers tussen de industrie- en de woonzones", vertelt burgemeester van Evergem Joeri De Maertelaere (N-VA). "Deelgemeente Rieme is een van de kanaaldorpen dat echt geprangd ligt tussen de R4 en het kanaal Gent-Terneuzen. We ontwikkelden eerder al groene zones Rieme Noord en Rieme Zuid, maar nu heeft de Vlaamse regering ook Rieme Oost goedgekeurd." De zone kreeg een subsidie van 2,1 miljoen euro.

"Het gaat over een gebied van 3 hectare, dat zich onder meer uitstrekt over het terrein van de voormalige steenbakkerij van Wienerberger en een verlaten perceel van Total. Het grootste deel wordt een park. Dat zorgt niet alleen voor een visuele afscheiding tussen het woongebied en de industriezone, maar de mensen kunnen er ook tijd doorbrengen. Ze kunnen er wandelen, fietsen, picknicken, noem maar op. En we gaan er ook een kleine cafetaria voorzien", aldus de burgemeester.

Rieme Oost is de achtste van negen geplande groene buffers. De laatste buffer wordt momenteel ook al voorbereid. Het totale project zou klaar moeten zijn in 2024.