Het beren tellen beu? Gentse galerie laat je raden hoeveel paaskuikens er staan

Kunstgalerie ‘Down to Art’ is ondertussen bijna 20 jaar een vertrouwd gezicht op de Gentse Kraanlei, in de schaduw van het Gravensteen. Niet de kunstwerken, maar vooral de honderden pluchen kuikentjes springen deze week in het oog.

“Toen de lockdown werd aangekondigd, zijn we meteen in actie geschoten”, vertelt galeriehouder Marc De Corte. “Paaskuikentjes staan voor nieuw leven, zon en zomerse vooruitzichten. Met deze actie willen we toch wat positiviteit creëren in deze sombere tijden.”