Jongeren uit Kinrooi helpen aspergetelers uit de nood

Het aspergeseizoen is volop aan de gang en door het warme weer van de afgelopen weken is er extra veel werk op de aspergevelden. De 10 aspergetelers die in Kinrooi actief zijn vreesden even dat het zou mislopen met de oogst. De telers doen al jaren een beroep op buitenlandse werkkrachten maar door de coronamaatregelen kunnen die niet meer ons land in.