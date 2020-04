Laatste fase werken E40 Sint-Stevens-Woluwe: "Omleidingen tussen 21u en 5u 's ochtends"

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de afgelopen jaren al 22.000 verlichtspalen vervangen door LED-verlichting. Het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe is als laatste aan de beurt. Anton Decoster: "Vandaag beginnen we met het verwijderen van de betonnen verlichtingspalen aan de lus tussen de E40 en de Ring rond Brussel. In Sint-Stevens-Woluwe is dat." De vervanging van die lichten is nodig, omdat ze energiezuiniger zijn en langer meegaan. "En zo hoeven ze dus minder vaak vervangen te worden".